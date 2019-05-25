Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублей

Доход председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в 2018 году составил 11,5 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на опубликованные на сайте СК сведениях о доходах, расходах и имуществе руководящих сотрудников ведомства.
Это на 5 млн рублей меньше, чем доходы главы СК за 2017 год (тогда они составили 16,5 млн рублей, годом ранее — 7,9 млн рублей).
В декларациях заявлено о двух квартирах (в прошлогодней декларации — одна), также он с супругой и двумя несовершеннолетними детьми по-прежнему имеет две дачи. Доход его супруги за прошлый год вырос до 6,9 млн рублей (за 2017 год — 4,5 млн рублей).
Больше председателя СК заявил доход лишь заместитель руководителя управления в одном из регионов Северо-Западного федерального округа — 12,4 млн рублей, но в его декларации упомянуто, что в него вошли средства от продажи автомобиля и квартиры и кредитные средства.
Несовершеннолетний сын заместителя руководителя управления СК в одном из сибирских регионов, согласно заявленным декларациям, в прошлом году получил доход в 5,2 млн рублей.
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