В Барнауле неизвестные с балкона десятого этажа скинули бутылку с водой на детскую коляску, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
"Участница нашего сообщества сообщила, что 24 мая, когда она проходила мимо дома № 20 по улице 50лет СССР, неизвестные лица скинули с 10 этажа 1.5 литровую бутылку с водой на детскую коляску, где находился ее 2-летний сын. Ребенок чудом не пострадал.
"Спасибо очевидцам, которые увидели с какой квартиры летела бутылка. Заявление в полицию написано", — рассказала женщина.
В Барнауле неизвестные с балкона десятого этажа скинули бутылку с водой на детскую коляску, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
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