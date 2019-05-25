На официальном сайте Министерства внутренних дел РФ опубликованы сведения о доходах и имуществе нового главы ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрея Подоляна и его супруги.
В 2018 году руководитель ведомства заработал 2,156 млн рублей. По сравнению с 2017-м его доход уменьшился на 300 тысяч рублей.
Стоит также отметить, что его предшественник – Олег Торубаров – заработал в 2017 году 9 млн 963 тысячи рублей.
Примечательно, что его жена заработала почти втрое меньше. Ее годовая прибыль составила 747,6 тысяч рублей.
У Андрея Подоляна в собственности находятся 1/3 доли квартиры (47,6 кв. метра) и автомобиль Chevrolet Niva (2015 г.в.). Его жена владеет земельным участком (923 кв.м.), объектом незавершенного строительства (135,2 кв.м.) и автомобилем Homda CR-V (2007 г.в.).
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