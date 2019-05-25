Жителей Горно-Алтайска приглашают внести свой вклад в благоустройство города, вступив в молодежный трудовой отряд, сообщает пресс-служба мэрии.
В него принимаются люди в возрасте от 18 до 30 лет, желающие трудоустроиться на летних каникулах.
Набор в бригаду ведется Молодежным центром республиканской столицы. Узнать более подробную информацию о работе в трудотрядах можно по тел.: 2-57-97.
Напомним, 1 апреля в Горно-Алтайске начал работу трудовой отряд, состоящий из подростков от 14 до 18 лет.
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