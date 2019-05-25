Полицейские раскрыли убийство 53-летнего новосибирца, совершенное в садовом обществе "Цветущая Сибирь", сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.
Жительница Новосибирска после безуспешных попыток дозвониться до мужа, уехавшего на дачу, отправилась за ним. Там она обнаружила тело мужа с признаками насильственной смерти, о чем сообщила в полицию.
В ходе расследования полицейские выяснили, что перед смертью мужчина находился в компании 33-летнего дачника. Садовода застали спящим в состоянии алкогольного опьянения в одежде со следами крови. Мужчину задержали и доставили в полицию.
По версии правоохранителей, подозреваемый вступил с соседом в конфликт после распития спиртного и нанес ему несколько ударов ногами и лопатой, после чего ушел спать. От полученных телесных повреждений горожанин скончался.
В отношении ранее судимого за распространение наркотиков мужчины следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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