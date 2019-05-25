Первый канал нашел неожиданный выход из скандала с отменой победы дочери певицы Алсу на шоу "Голос. Дети" из-за нарушений при голосовании, сообщает РИА Новости.
На спецвыпуске шоу гендиректор телеканала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями.
Каждому из них гарантирован приз в размере миллиона рублей и возможность записаться в студии “Юниверсал мьюзик”.
Примечательно, что единственной участницей, пропустившей съемки спецвыпуска, стала дочь Алсу.
Эрнст выразил сожаление по этому поводу, подчеркнув, что Микелла Абрамова такой же член семьи "Голоса", как и остальные.
Телеведущий Максим Галкин положительно оценил решение Первого канала признать победителями всех финалистов "Голоса", назвав его "достойным".
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