Наезд на несовершеннолетнего пешехода случился вечером 22 мая на проспекте Коммунистическом в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Около 21:20 Subaru Legacy В4 сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате наезда школьница получила телесные повреждения. Ей потребовалась госпитализация.
Автомобилем управляла 23-летняя жительница города. Тестирование на наличие алкоголя в ее крови показало отрицательный результат. По факту аварии проводится административное расследование.
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