Утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Змеиногорска, которую обвиняют в незаконном хранении боеприпасов.
Как установлено правоохранительными органами, женщина в апреле 2019 года возле магазина нашла 260 патронов к мелкокалиберной винтовке и взяла их к себе домой.
Вскоре сотрудники полиции прибыли к ней с обыском и нашли указанные боеприпасы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). Ей грозит до четырех лет лишения свободы.
Как сообщает прокуратура Алтайского края, материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в суд.
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