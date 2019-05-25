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Двое детей без вести пропали в Новосибирской области

, ИА "Амител"
13-летних школьников ищут третий день
Фото: 1777.ru

Фото: 1777.ru

23 мая текущего года два 13-летних подростка ушли из своих домов на станции Евсино в Искитимском районе Новосибирской области.

Как сообщает "ДоброСпас-Новосибирск", с тех пор о их местонахождении ничего не известно.

Один из пропавших – Роман – низкого роста (140 см), обычного телосложения. У него светло-русые короткие волосы и серые глаза. На момент исчезновения был одет темно-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы "джеггеры", черно-синюю кепку и черные кроссовки с белой подошвой.

Второй ребенок – Кирилл – невысокого роста (155-160 см), среднего телосложения, у него рыжиен волосы и карие глаза. На момент исчезновения был одет куртку с капюшоном темно-синего цвета и черно-синие камуфляжные штаны. Он был обут в кроссовки темно-синего цвета с белой подошвой.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего без вести, сообщить информацию по тел. 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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