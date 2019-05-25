Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью УНИАН признал, что Украина потеряла Крым еще задолго до 2014 года, сообщает "Российская газета".
По его словам, когда он приехал отдыхать в Алупку, был поражен тем, как выглядит инфраструктура республики.
Обстановка и сервис на полуострове "напоминали худшие традиции СССР", а всюду мелькали российские флаги, рассказывает руководитель Генштаба ВСУ.
Под впечатлением от поездки Хомчак принял решение, что больше никогда не будет отдыхать в Крыму.
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