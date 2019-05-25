Санкции США в отношении китайской компании Huawei поставили лишили ее в затруднительное положение, сообщает "Звезда" со ссылкой на Slashgear.
Дело в том, что Huawei исключили из организации SD Association, что означает фактический запрет на использование карт памяти SD и microSD.
Таким образом уже в ближайшее время Huawei начнет выпускать смартфоны без слотов для привычных накопителей и операционной системы Android, от которой пришлось также отказаться из-за торговой войны США и Китая.
Эксперты не исключают, что внеплановая разработка альтернативных вариантов может привести к удорожанию продукции компании.
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