Врачи краевого клинического перинатального центра "ДАР" спасли ребенка жительнице Алтайского края, сообщает региональный Минздрав.
Началось все из-за того, что у матери и ребенка был разный резус-фактор крови. Из-за этого ее организм воспринял плод как чужеродный элемент и попытался уничтожить его эритроциты.
Это привело к гемолитической болезни, из-за которой у еще не родившегося ребенка уровень гемоглобина упал до 20 при норме более 150.
Чтобы спасти ребенка, потребовались внутриутробные переливания крови, которым алтайские врачи научились на курсах в Екатеринбурге.
В результате они провели четыре таких процедуры, сохранивших здоровье ребенка. Он родился почти в срок. Его состояние стабильное, но медики все равно собираются на протяжении 10 дней будут контролировать показатели гемоглобина.
Если они будут соответствовать норме, матери с ребенком позволят отправиться домой.
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