Легендарное барнаульское панк-объединение "Дубовая роща", сформированное еще в Советском Союзе, анонсировало концерт в Барнауле. Он станет первым в этом году.
"Поток в шоке! Осипуха трепещет! Сулима безмолствует! А всё дело в том, что стало известно, что "Дубовая роща" даёт-таки очередной никчёмный концертишко", — объявили в сообществе музыкального объединения в социальной сети "ВКонтакте".
Участники группы приучили своих поклонников тому, что нужно не хвалить, а наоборот ругать творчество. Свои композиции они называют "идиотскими песенками", а концерты их проходят под крики "ацтой".
Очередное необычное шоу состоится в барнаульском пабе Harats. Вход бесплатный. Выступление под названием "Черепашки-ниндзя против трансформеров" начнется в 21:33.
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