Необычная игровая площадка появится в центральном парке Новосибирска, сообщает пресс-служба мэрии.
Конкурс выиграл проект "Микроскоп-телескоп-калейдоскоп" подмосковного коллектива "Гуслофт Гуслица". Именно на нем остановило свой выбор жюри, состоящее из представителей мэрии, федеральных экспертов и местного архитектурного сообщества.
Проект представляет собой огромный микроскоп, внутри которого спроектированы пространства для игр и лекций, адаптированный для детей телескоп и вращающийся витраж-калейдоскоп. Там же будут установлены лестницы, горки и прочие игровые модули.
Появится эта необычная игровая площадка еще не скоро. На этот год запланированы только демонтаж старых конструкций и подготовка покрытия.
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