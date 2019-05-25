Жительница Новосибирска нашла в магазине кошелек и воспользовалась находкой в личных целях, за что пойдет под суд, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.
Женщина, после находки выбросила вещь, а деньги в размере 6,5 тысяч рублей оставила себе.
К моменту, когда ее личность установили, женщина уже успела потратить все деньги на собственные нужды.
Теперь она стала фигуранткой уголовного дела по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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