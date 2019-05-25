Родителей школьницы из скандальной "БДСМ-вечеринки" накажут

Скандальное прощальное мероприятие выпускников одной из школ Владивостока, прозванное в СМИ "БДСМ-вечеринкой", навлекло штраф на родителей одной из его участниц, сообщает РИА Новости.
Дело в том, что школьница пришла на мероприятие в полицейской форме, что запрещено законодательством.
Так как она еще не достигла возраста наступления ответственности, за правонарушение ответят родители.
Статья 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов) предусматривает до полутора тысяч штрафа и конфискацию формы.
Ранее заявление об увольнении по собственному желанию написала директор учреждения, в котором случился скандал.
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