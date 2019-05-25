Международный трибунал постановил освободить украинских моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву постановил освободить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, сообщает "Звезда".
Перехваченные и конфискованные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" необходимо вернуть Украине, следует из вердикта инстанции.
Россия проигнорировала слушания, не направив никого представлять позицию страны по этому вопросу.
Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел в конце ноября 2018 года.
Три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования российских пограничников. В итоге судна задержали, а 24 моряка арестовали.
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