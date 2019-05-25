Соловьев встретился с пообещавшим дать ему "леща" журналистом

Уральский журналист и общественник Антон Дербенев, пообещавший дать "крепкого уральского леща" Владимиру Соловьеву за слова о протестующих в Екатеринбурге, встретился с телеведущим.
Началось все с того, что Соловьев назвал "бесами" участвующих в акциях протеста против строительства храма на месте сквера у театра драмы.
В ответ на это Дербенев объявил сбор средств на поездку в Москву, чтобы телеведущий ответил за свои слова.
По словам екатеринбуржца, Соловьев согласился с ним встретиться в одном из московских ресторанов.
"Предложение получил лично и к диалогу готов — будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом, — написал Дербенев на своем аккаунте в соцсети Facebook. — Рассчитываю на порядочность Владимира, что не буду потоптан ногами его фанатов или облит зелёнкой".
Позднее он добавил, что встреча состоялась, пообещав позже рассказать о беседе подробнее.
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