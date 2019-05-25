Новосибирский государственный технический университет совместно с конструкторским бюро "Спектр" объявили о разработке электромобиля по концепции спорткара Marussia B1.
Его планируется оснастить мощным энергоэффективным электродвигателем, питаемым от литий-ионных батарей. Новосибирские специалисты также планируют улучшить систему управления.
На разработку проекта будущего электрокара уйдет полтора года, уточнили в пресс-службе НГТУ.
"У нас есть сумма технологий и компетенций, чтобы осуществить прорыв и сформировать платформу для становления отечественных электрокаров с высокими техническими характеристиками на основе российских разработок", — заявил помощник проректора по научной работе, кандидат технических наук Александр Штанг.
Напомним, Marussia Motors окончательно свернула работу над всеми проектами, уволила сотрудников и прекратила свое существование весной 2014 года.
Компания, обещавшая продавать отечественные суперкары по 100 тысяч долларов, просуществовала всего 7 лет, при этом с 2008 года было создано и даже собрано порядка тридцати "машинокомплектов".
За это время было создано несколько версией своей ключевой машины, в том числе среднемоторное спорткупе и концептуальный внедорожник.
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