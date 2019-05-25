Лаборатория Касперского проанализировала показатели киберпреступности в первом квартале 2019 года, сообщает журнал "Плюс". Как выяснилось, многие хакеры стали запускать вирусные программы через смартфоны.
Количество выявленных банковских троянов, которые пытались получить доступ к банковским счетам и электронным кошелькам жертвы через мобильный телефон, выросло более чем в полтора раза. Если в 2018 году их было почти 19 тысяч, то в 2019-м – около 30 тысяч.
Вероятно, это связано с тем, что все больше людей пользуются электронными финансами, а похищение логинов и паролей может дать к ним доступ.
Комментарии