Двое жителей села Малый Бащелак Чарышского района попались на хранении конопли и стали фигурантами уголовных дел, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Так, 30-летний селянин хранил 900 граммов засушенной дикорастущей конопли на чердаке сарая и в доме. Он расфасовал наркотик в банку и пакет. 33-летний мужчина для хранения 100 граммов марихуаны также выбрал чердак, только бани.
Наркотические вещества были обнаружены полицейскими во время обысков. Задержанные пояснили, что собирали коноплю в окрестностях населенного пункта для личного потребления.
В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков). Санкции статьи предусматривают в том числе и лишение свободы.
Комментарии