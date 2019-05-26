От +21 до -2: прогноз погоды в Алтайском крае на 26 мая

Сильный ветер и похолодание в течение дня прогнозируют синоптики в Алтайском крае 26 мая и в ночь на 27 мая. Согласно данным сайта ЦГМС в Алтайском крае днем, 26 мая в регионе воздух прогреется от +11 до +16 градусов, в юго-восточных районах до +21. В то же время на большей части территории края ожидаются дожди, грозы, местами сильный дождь, град. Ветер будет сильный, юго-западный с переходом на северо-западный, 10-15 м/с, местами шквалистое усиление до 25-28 м/с.
Ночью в регионе температура воздуха опустится до 0 градусов. Местами в северных районах возможны заморозки до -2 градусов. В предгорных районах края в ночь на 27 мая ожидаются дожди, грозы, град, Утром местами туман.
В Барнауле дням столбики термометра покажут +15,+17 градусов, с похолоданием в течение дня. Ожидаются дождь, гроза. Местами возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 10-15 м/с, порывы 17-22 м/с.
Температура в ночь на 27 мая составит +1,+3, градусов. На почве вероятны заморозки до -2 градусов. Осадков не ожидается, утром возможен туман.
Комментарии