В НАТО потребовали от властей России исполнить решение международного трибунала ООН по морскому праву, освободив украинских моряков, сообщает РИА "Новости".
Уполномоченный представитель альянса заявил, что нет никакого "оправдания применению Россией военной силы" против военных ВСУ.
Российская же сторона уверена, что ООН не имеет полномочий в данной ситуации, так как украинские корабли нарушили российскую границу, попытавшись переплыть Керченский пролив.
Напомним, 25 мая международный трибунал признал незаконным задержание морских судов и моряков вооруженных сил Украины.
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