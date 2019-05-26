Алтайский священник Александр Микушин на своей странице в соцсети Facebook назвал российский фильм "Т-34" "оскорблением чувств верующих и здравого смысла".
"Верующий в этой картине выглядит нелепо и смешно", — написал служитель церкви.
По его словам, даже в некоторых советских фильмах верующие были показаны "красиво и правильно".
Микушин привел в пример такие шедевры кинематографа Советского Союза как "Семнадцать мгновений весны", "Они сражались за Родину" и "Фронт за линией фронта".
"Да простят меня патриоты, но в фильме "Спасение рядового Райана" верующий снайпер показан великолепно! Солдат читает псалмы, валит без промаха фашистов и гибнет в бою спасая войсковых товарищей фильма", — утверждает священник.
В вину создателям Т-34 служитель церкви привел "заимствования эпизодов фильма "Жаворонок", фашиста, который ведет себя как джентльмен, "счастливого" при войне ребенка из Нового Уренгоя и "откормленных как в санатории" узников концлагерей.
"Что тут сказать? Просто пошлость, звенящая пошлость российского кинематографа", — заключает Микушин.
"Т-34" — военно-приключенческий боевик режиссера Алексея Сидорова. Премьера фильма состоялась 1 января 2019 года. В первый день проката кассовые сборы превысили 111 млн рублей.
Комментарии
Охренеть!
А как ещё должны выглядеть те кто верит в сказки, кто застрял в средних веках своим развитием.
А вот сравнивать католиков с рпц это ваще смешно блин.
Пошлость это когда Микушин сидя в Лэнде 24 вешает лапшу тетенькам полоумным.
Раз он оскорбился, то пусть помолится и все пройдет...