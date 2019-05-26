26 мая, в День российского предпринимательства, губернатор Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко поздравили бизнесменов Алтайского края.
Они признали, что малый и средний бизнес – это основа для устойчивого социально-экономического развития. В регионе на него приходится 80% доли от общего числа хозяйствующих субъектов.
Количество предпринимателей стремительно растет. В 2019 году их стало больше на 15 тысяч, что увеличило налоговые поступления по специальным режимам, в общей сумме превысив пять миллиардов рублей.
В совместном поздравлении Томенко и Романенко выразили уверенность, что работа властей по привлечению инвестиций и созданию комфортных условий для бизнеса будет способствовать росту показателей в сфере предпринимательства и дальнейшему росту налоговых отчислений.
Первые лица региона также напомнили, что бизнес в ответ должен улучшать зарплату работников и вести прозрачную бухгалтерскую отчетность.
"Только действуя единой командой, помня о социальной ответственности перед земляками, нам удастся приумножить и в полной мере реализовать потенциал родного края, – обратились к бизнесменам губернатор и председатель краевого парламента. – Желаем вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях на благо Алтайского края и его жителей".
Полный текст поздравления можно прочитать на официальном сайте регионального правительства.
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