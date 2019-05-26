Воскресенье, 26 Май, 13:53

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,61
€ 72,32
Обь
323см +143

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Женщина погибла при опрокидывании иномарки под Новосибирском

, ИА "Амител"
В ДТП пострадали 54-летняя пассажирка и четырехлетний ребенок
Фото: vk.com/rus_crime_novosibirsk

Фото: vk.com/rus_crime_novosibirsk

Опрокидывание автомобиля Toyota Vista 25 мая в Чистоозерном районе унесло жизнь 28-летней женщины-водителя, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

По предварительным данным, она не справилась с управлением машины и допустила опрокидывание в кювет.

В результате ДТП от полученных травм гражданка скончалась на месте происшествия. Пострадали пассажиры автомобиля: 54-летняя женщина и четырехлетний ребенок. Они госпитализированы в медицинское учреждение.

Правоохранительные органы по факту смертельной аварии проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
13:29
Соловьев не получил "леща" на встрече с уральским журналистом 0
12:57
Зеленский поцеловал Кошевого и станцевал на "Лиге смеха" 0
12:30
Женщина погибла при опрокидывании иномарки под Новосибирском 0
12:01
"Главное – человек": застройщики обсудили, как будут застраивать Барнаул 0
11:59
Томенко и Романенко поздравили бизнесменов Алтайского края 0
11:26
Молодую пару поймали с крупной партией наркотиков в Новосибирске 0
10:53
Первую детскую музейную игровую комнату открыли в Барнауле 0
10:30
Алтайский священник обвинил фильм "Т-34" в оскорблении чувств верующих 9
10:02
Пляж и теннисный корт: необычный элитный коттеджный поселок строят в Бийске 0
09:59
Тренер Канады не удивился поражению сборной России по хоккею 0
09:29
Пропавшую в Новосибирске 14-летнюю школьницу нашли живой 1
08:59
В Алтайском крае женщина бросилась под фуру, спасая детей 3
08:30
НАТО требует от РФ освободить украинских моряков 4
07:33
Эксперимент на кухне: рыбный суп в средиземноморском стиле от Софи 1
07:11
Разрешено ли садоводствам подключаться к городской линии электропередачи 1
06:52
Баста, Евгений Дятлов и "Дискотека Союз". Кто приедет на Алтай в июне 2019 года 0
06:32
Мелочь, а приятно: милые фигуры из полотенец от горничных 2
06:04
От +21 до -2: прогноз погоды в Алтайском крае на 26 мая 0
23:19
Двум алтайским селянам грозит колония за коноплю на чердаке 1
22:42
В Барнаульском зоопарке открыли "стоянку древнего человека" 0
21:40
Хакеры похищают деньги россиян через смартфоны 0
20:44
Marussia возродят как электрокар в Новосибирске 0
19:59
Проткнувшему руку острогой новосибирцу пришлось звать спасателей 1
19:29
МЧС предупреждает о грозе и ураганном ветре в Алтайском крае 0
18:59
Соловьев встретился с пообещавшим дать ему "леща" журналистом 1
18:29
Международный трибунал постановил освободить украинских моряков 2
17:57
Россияне стали экономить на алкоголе 0
17:30
Пушков ответил украинскому генералу на слова о дате потери Крыма 0
16:59
Родителей школьницы из скандальной "БДСМ-вечеринки" накажут 2
16:32
Нашедшей чужой кошелек сибирячке грозит колония 6
15:59
Как прошел последний звонок в Барнауле: фоторепортаж Amic.ru 2
15:29
В новосибирском парке установят огромный микроскоп с сюрпризом 0
14:59
25 мая пройдет "никчемный концертишко" "Дубовой рощи" в Барнауле 0
14:28
Вор-домушник украл телевизор и ноутбук в Новосибирске 0
13:59
Внутриутробное переливание крови впервые провели в Алтайском крае 1
13:30
Смартфоны Huawei останутся без microSD и Android 0
12:59
Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым до 2014 года 0
12:30
Двое детей без вести пропали в Новосибирской области 2
11:56
В Горном Алтае стабилизировалась паводковая обстановка 0
11:30
Жительнице Змеиногорска грозит колония за найденные патроны 3
10:59
Автоледи на Subaru сбила девочку на зебре в Горно-Алтайске 5
10:29
Глава Алтайского края озвучил предложения министру финансов России 0
09:59
Дочь Алсу не участвовала в новом финале "Голоса" 2
09:29
Дачник до смерти забил лопатой знакомого в Новосибирске 1
08:51
В Горно-Алтайске возобновляют работу трудовые отряды 0
08:21
Доходы главного полицейского Алтайского края упали 1
07:45
Выдачу разрешений на охоту в Алтайском крае сделают более справедливой 2
07:24
Работодатели стали чаще требовать от жителей Алтайского края справки о судимости 3
07:03
Элитную квартиру с панорамным видом на закат продают в центре Барнаула за 15 млн 7
06:44
Не ходите в наушниках: на Алтае борются за безопасность на железной дороге 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.