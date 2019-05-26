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Алтайские врачи спасли вахтовика после двойного инсульта

, ИА "Амител"
Жительница Рубцовска поблагодарила врачей за спасение сына
Нейрохирургическое отделение Краевой клинической больницы / Фото: zdravalt.ru

Нейрохирургическое отделение Краевой клинической больницы / Фото: zdravalt.ru

Жительница Рубцовска Елена Москвина направила письмо министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову, поблагодарив алтайских врачей за спасение сына, сообщает региональный Минздрав.

Мучжина получил инсульт во время вахты на Камчатке. После лечения и поддерживающего курса лечения его отправили домой на самолете.

Уже дома его застал повторный инсульт. Пациента незамедлительно госпитализировали в горбольницу №2.

"Совсем молодые, только после ВУЗа врачи – невролог Любовь Владимировна Шуленина и реаниматолог Даниила Евгеньевич Надеев, сделав томограмму, разглядели беду, которую "не увидели" их коллеги со стажем на Камчатке", — пишет женщина.

Ей сообщили, что жизнь рубцовчанина под большой угрозой и необходима срочная операция.

"На его пути домой уже было столько этапов, когда он мог умереть. А он до сих пор жив. И это удивительно. Значит все будет хорошо", — обнадежили медики.

И слово сдержали. Для проведения операции пациента транспортировали в краевую клиническую больницу, где незамедлительно провели успешную операцию.

"Переживая все уже в прошедшем времени, не перестаю удивляться, какие удивительные люди: неравнодушные, искренние в своей заботе о человеке и профессионалы встретились на нашем пути. Только благодаря их совместному труду страшное горе обошло наш дом", — написала жительница Рубцовска.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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