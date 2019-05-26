Фото: vk.com/avtospasrus
В Академгородке Новосибирска на перекрестке столкнулись две иномарки, сообщает новосибирский паблик об автомобилях и авариях.
По словам очевидцев, Toyota двигалась по главной улице Николаева, в то время как Mitsubishi – по второстепенной Инжененерной.
Ни один из водителей не остановился, чтобы пропустить другого, что и стало причиной ДТП.
По словам очевидцев, в результате аварии пострадал мужчина, управлявший Mitsubishi. Его увезли на карете скорой помощи.
"И кенг не спас от удара — тогда какой от него толк если капот гармошкой", — прокомментировал один из подписчиков.
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