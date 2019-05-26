Французский путешественник Жан-Жак Савен в сентябре 2019 года намерен презентовать книгу "127 дней дрейфа в бочке по Атлантике", сообщает РИА "Новости".
"Это будет мой бортовой журнал с фотографиями, – рассказал француз. – Книга из 192 страниц, 30 страниц – это фотографии".
72-летний Савен известен тем, что провел в бочке 122 дня и за это время пересек Атлантический океан.
Плавание началось от Канарских островов 26 декабря 2018 года. Сообщение об успешном завершении миссии путешественник отправил вечером 27 апреля 2019-го.
За три месяца бочка достигла Карибского моря. Сейчас пожилой экстремал дрейфует неподалеку от Флориды и ищет место, где можно успешно высадиться из своего плавательного средства.
Стоит отметить, что бочка, на которой француз пересек океан, в длину достигает трех метров, а в диаметре – двух. Она весит 450 килограммов.
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