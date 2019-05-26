Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о долгосрочных планах развития туристической отрасли в стране, сообщает ТАСС.
По ее словам, перед ведомством стоит задача увеличить долю туризма в ВВП России. Планируется, что к 2025 году она составит 4,8%.
Это должно позволить вхождению РФ в 12 наиболее популярных туристических направлений в мире.
Ожидается, что через шесть лет иностранные туристы будут приносить стране до 21 млрд долларов.
Для достижения этих показателей будет продолжена тенденция либерализации визового режима и развития региональных туристических направлений.
В качестве других способствующих достижению цели задач Догузова назвала цифровизацию отрасли и подготовку квалифицированных специалистов туротрасли.
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