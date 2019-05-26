Мощное землетрясение магнитудой 8,0 единиц зафиксировано на территории Перу 26 мая, сообщает "Интерфакс".
Его эпицентр оказался в 80 километрах от района Лагунас. Очаг находился на глубине 115 километров.
О разрешениях и жертвах информации пока не поступало.
Начиная с магнитуды от двух единиц, сейсмические толчки могут ощущаться человеком, а колебания в 4,5 единицы и выше - приводить к разрушениям строений.
Самые сильные подземные толчки в современной истории человечества достигали магнитуды приблизительнов 9 единиц.
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