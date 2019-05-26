Воскресенье, 26 Май, 17:30

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,61
€ 72,32
Обь
323см +143

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Доходы главы РЖД выросли почти на 40 млн рублей

, ИА "Амител"
Олег Белозеров за минувший год заработал 220,1 млн рублей
Олег Белозеров отчитался о своих доходах за 2018 год / Фото: kuban24.tv

Олег Белозеров отчитался о своих доходах за 2018 год / Фото: kuban24.tv

Глава ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров отчитался о своих доходах за 2018 год. Из размер составил 220,1 миллиона рублей.

Данная сумма складывается из дохода по основному месту работы и из других источников. При этом по итогам 2017-го Белозеров отчитался о доходе в размере 180,5 миллиона рублей — таким образом, он вырос почти на 40 млн рублей.

В материалах говорится, что собственного недвижимого имущества у главы РЖД нет. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в российской столице площадью 193 квадратных метра.

Общий доход жены Белозерова за минувший год равен 18,2 миллиона рублей, которые она заработала по основному месту работы и от вкладов в банках и ценных бумаг.

В ее собственности находится квартира в Москве площадью 193 квадратных метра и машиноместо площадью 14,4 квадратных метров.

Супруга руководителя компании владеет тремя автомобилями: ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года выпуска.

У несовершеннолетней дочери Белозерова тоже нет имущества в собственности, а также дохода.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
17:12
Задержан ударивший ножом директора якутской школы юноша 0
16:44
Доходы главы РЖД выросли почти на 40 млн рублей 0
16:25
Землетрясение магнитудой 8 единиц сотрясло Перу 0
15:57
Погиб водитель "Жигулей", протаранив дерево в Бийске 0
15:30
Ростуризм: Россия войдет в топ-12 туристических стран 0
14:56
Осенью выйдет книга француза, переплывшего Атлантику на бочке 0
14:30
"Кенг" не спас: в Новосибирске водитель получил травмы в ДТП 0
13:59
Алтайские врачи спасли вахтовика после двойного инсульта 0
13:29
Соловьев не получил "леща" на встрече с уральским журналистом 2
12:57
Зеленский поцеловал Кошевого и станцевал на "Лиге смеха" 0
12:30
Женщина погибла при опрокидывании иномарки под Новосибирском 0
12:01
"Главное – человек": застройщики обсудили, как будут застраивать Барнаул 5
11:59
Томенко и Романенко поздравили бизнесменов Алтайского края 1
11:26
Молодую пару поймали с крупной партией наркотиков в Новосибирске 0
10:53
Первую детскую музейную игровую комнату открыли в Барнауле 0
10:30
Алтайский священник обвинил фильм "Т-34" в оскорблении чувств верующих 16
10:02
Пляж и теннисный корт: необычный элитный коттеджный поселок строят в Бийске 1
09:59
Тренер Канады не удивился поражению сборной России по хоккею 2
09:29
Пропавшую в Новосибирске 14-летнюю школьницу нашли живой 2
08:59
В Алтайском крае женщина бросилась под фуру, спасая детей 3
08:30
НАТО требует от РФ освободить украинских моряков 8
07:33
Эксперимент на кухне: рыбный суп в средиземноморском стиле от Софи 3
07:11
Разрешено ли садоводствам подключаться к городской линии электропередачи 1
06:52
Баста, Евгений Дятлов и "Дискотека Союз". Кто приедет на Алтай в июне 2019 года 0
06:32
Мелочь, а приятно: милые фигуры из полотенец от горничных 2
06:04
От +21 до -2: прогноз погоды в Алтайском крае на 26 мая 0
23:19
Двум алтайским селянам грозит колония за коноплю на чердаке 1
22:42
В Барнаульском зоопарке открыли "стоянку древнего человека" 0
21:40
Хакеры похищают деньги россиян через смартфоны 0
20:44
Marussia возродят как электрокар в Новосибирске 0
19:59
Проткнувшему руку острогой новосибирцу пришлось звать спасателей 1
19:29
МЧС предупреждает о грозе и ураганном ветре в Алтайском крае 0
18:59
Соловьев встретился с пообещавшим дать ему "леща" журналистом 1
18:29
Международный трибунал постановил освободить украинских моряков 3
17:57
Россияне стали экономить на алкоголе 0
17:30
Пушков ответил украинскому генералу на слова о дате потери Крыма 0
16:59
Родителей школьницы из скандальной "БДСМ-вечеринки" накажут 3
16:32
Нашедшей чужой кошелек сибирячке грозит колония 9
15:59
Как прошел последний звонок в Барнауле: фоторепортаж Amic.ru 5
15:29
В новосибирском парке установят огромный микроскоп с сюрпризом 0
14:59
25 мая пройдет "никчемный концертишко" "Дубовой рощи" в Барнауле 0
14:28
Вор-домушник украл телевизор и ноутбук в Новосибирске 0
13:59
Внутриутробное переливание крови впервые провели в Алтайском крае 1
13:30
Смартфоны Huawei останутся без microSD и Android 0
12:59
Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым до 2014 года 0
12:30
Двое детей без вести пропали в Новосибирской области 2
11:56
В Горном Алтае стабилизировалась паводковая обстановка 0
11:30
Жительнице Змеиногорска грозит колония за найденные патроны 3
10:59
Автоледи на Subaru сбила девочку на зебре в Горно-Алтайске 5
10:29
Глава Алтайского края озвучил предложения министру финансов России 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.