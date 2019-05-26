Huawei исключили из Wi-Fi Alliance

Последствия санкционного воздействия США на китайскую компания Huawei продолжают расширятся, сообщает "ФедералПресс".
Теперь компания не сможет участвовать в мероприятиях альянса и принимать участие в разработках нового стандарта Wi-Fi.
В то же самое время права использовать устройства с адаптерами Wi-Fi компанию не лишили, хотя опасения до последнего сохранялись.
Ранее стало известно, что Huawei из-за санкций не сможет оборудовать свои смартфоны слотами для SD и microSD, операционной системой Android и магазином приложений Google Play.
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