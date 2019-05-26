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Патриарх Кирилл: "РПЦ строит по три храма в сутки"

, ИА "Амител"
За десять лет Русская Православная Церковь возвела 30 тысяч храмов
Фото: mikroskop.net.ua

Фото: mikroskop.net.ua

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время освящения русского храма в Страсбурге рассказал, что за 10 лет РПЦ построила 30 тысяч храмов, сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы строим примерно три храма в сутки, — обратился к присутствующим патриарх. — И не от того, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить. Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается".

По его словам, пример СССР показывает, что несмотря на все приложенные усилия, счастливой жизни без Бога никак не построишь.

Ранее патриарх Кирилл обвинил ученых в попытке вытеснить Бога из сознания, утверждая, что теорию Большого взрыва не объяснить без упоминания божественного творения.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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