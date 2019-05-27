Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева и отметил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении, сообщает РИА "Новости".
Член "Единой России" Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. Чиновника решили спросить, почему местные жители живут в нечеловеческих условиях, когда сам глава района живет в огромном коттедже, построенном компанией, которая выиграла завышенный тендер на полмиллиарда рублей. Также Зайцева спросили, почему его адвокату была отдана муниципальная земля, которую теперь тот сдает в аренду администрации района.
"Я хотел бы сказать, что мне стыдно. Мне стыдно за то, что позволил себе глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев. И от лица всей партии "Единая Россия" я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев. Я хотел бы заверить вас в том, что в ближайшие дни комиссия по этике партии "Единая Россия" соберется, даст принципиальную оценку и вынесет соответствующее решение в отношении нашего однопартийца", – сказал Ревенко.
Он добавил, что "какие бы сложные и неприятные вопросы ни задавались, член партии "Единая Россия", особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан отвечать на них отвечать".
Комментарии
Правда глаза режет,не смог удержать свои возмутительные эмоции о таких хамских и беспардонных вопросов, слуга народа
Ребята из ЕР. Что то много таких случаев, когда стыдно"... Может пора чистку партии провести?
Что творится....
А почему паренька не арестовали, ждут когда партийцы хлопца пожурят?!
Сергей Зайцев стал самым "успешным" человеком в отдельно взятом районе.
С точки зрения современного устройства отношений в России --- это главная цель в жизни. Так что о чем жалобы?
Ну, снимут Зайцева. Место главы займет ещё более "успешный". Вряд ли другим станет лучше.
В данном репортаже журналист повел себя по хамски, как быдло из 90-х, так братки вваливались говоря что они крыша. Так что сюжет весь насмарку.
Россия24 раскачивает лодку!
27.05.2019 10:25
-гость-
Журналист тоже стремится к "успеху". Больше жареного, больше драк. Все в духе времени.
27.05.2019 10:22
- гость -
Конечно. если это место займёт какой-нибудь яблочник, навальнёнок, ходорковец или любой другой "со светлым лицом", завтра в данном районе наступит коммунизм. И не нужно заявлять, что сие существует только в "современной России". К сожалению. большинство людей рвутся во власть отнюдь не для улучшения жизни народа. Разница, на мой взгляд, бывает одна - кто-то делает дело, а потом смотрит где бы отщипнуть себе, а кто-то хапает ртом и ж.., а уж если остаётся время и ресурсы, то делает дело. И вот тут нужно рассматривать вопрос конкретно о каждом, а не орать про "всю власть" или "всю Россию".
-гость- 10:35
это вас повар к таким глубинным мыслям привел?
Заместителю секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко стыдно,что местные жители живут в нечеловеческих условиях, когда сам глава района живет в огромном коттедже, построенном компанией, которая выиграла завышенный тендер на полмиллиарда рублей.Стыдно также за арендный бизнес адвоката Зайцева.И поэтому его лицо краснеет.
27.05.2019 10:35
- гость -
Этого никогда не будет в обществе, где главным принципом является "личный успех".
Даже если вы являетесь исключением, заботитесь о благе народа (общества), и каким-то случайным образом оказались на месте главы, то вас очень скоро вытеснят "успешные" конкуренты.
Михаил Евдокимов --- яркий пример.
то 10:57 На эти мысли наводит Навальный,который бичует власть предержащих.А в свободное от бичевание время катается всей семьёй на слоне.
-гость- 11:05
благодаря Навальному мы узнаем кто катается на народе и кто жирует за его счет андестент?
Я про подобное,что он "сообщает" читал в перестроечное время в журнале "Спид инфо".Когда интернет ещё не был развит.
27.05.2019 10:57
гость
По какому повару вы постоянно страдаете?
-гость- 11:22
при современных технологиях, игры в "их там нет" и "вы все врете" не канают
-гость- 11:28
тот самый, который на крючке у Мюллера lol
Зато канает гнусное покушение агентов Кремля с применением боевого армейского отравляющего вещества в тихом английском городке Солсбери.
Сам Навальный тоже вполне "успешный" господин. Элитная квартирка в Москве, дочку пристроил в стэнфорд, и т.д. Навальный ничем не отличается от тех, кого разоблачает.
-гость- 11:37
полностью с вами согласен, там были просто геи-туристы...они на шпиль приезжали...посмотреть
В его трудовую книжку глянуть бы хоть одним глазком.Он же сам любит заглядывать и распечатывать сканы.
-гость- 11:41
да какой успех!? виноградника то в Тускане нет lol
11:41
- гость -
А Навальный чиновник?
Пока заявления терезы мэй подобны пустобрёху собачонки.Столько времени прошло,доказательств никаких. И это при современных технологиях?!Скотланд ярд,ми-5,ми-6,ми-ми,си-си,4,3,2,1 совсем нюх потеряли?
11:43
- гость -
В его трудовую книжку глянуть бы хоть одним глазком
Ты лучше загляни в трудовую путинского повара Пригожина, который за педофилию отбывал при совках.
11:49
- гость -
Чепигу и Мишкина давно рассекретили.
Навальный-разоблачитель воровства и мошенничества в отдельно взятой партии.
А Навальный чиновник?
Воровать будучи нечиновником можно? Навальнятки, у вас шиза прогрессирует.
27.05.2019 11:44
-гость-
Может и есть ... Про это он сам скорее всего не расскажет никогда.
Что се значит "рассекретили"?В курсе в чём их обвиняют власти бритов?
11:54
- гость -
Что он у тебя своровал?
11:57
- гость -
Не суетись под клиентом. Всему миру понятно, кто траванул Скрипалей.
Что он у тебя своровал?
Мозг. Только у тебя, а не у меня.
Всему миру понятно, кто траванул Скрипалей.
Вот и еще один обворованный.
Что он у тебя своровал?
навальный поколебал веру в правосудие.Будучи новоиспечённым юристом,нисколько не оглядываясь, с низкого старта ринулся незаконно обогащаться,пользуясь знаниями,которые только что приобрёл.
Ты и весь мир понимают.Но некоторые недопонимают )))
Навальный молодец. Ловко опустил Дерирыбку на целый завод) Теперь Русал принадлежит американцам.
12:08
- гость -
Будучи новоиспечённым юристом,нисколько не оглядываясь, с низкого старта ринулся незаконно обогащаться,пользуясь знаниями,которые только что приобрёл.
Ты про которого из сыновей Чайки? Ты как поцреот обязан желать посадить себе на лицо, хотя бы одного из них.
Оба быдлоганы.Такое уж общества.Один с пинка дверь открывает микрофон в лицо тычет как корреспондент желтой газетенки,второй местный царек общаться по человечески не умеет.Привык ситуации разруливать откатами да силой.А мог бы еще и журналиста в неприглядном свете выставить если б поумнее был.
Если бы навальный решал такого рода вещи как заводы его давно бы кокнули.Он блоггер.
12:36
- гость -
Если бы навальный решал такого рода вещи как заводы его давно бы кокнули
Напряги хотя бы одну извилину и вспомни с чего начался Рыбкагейт.
А слабо также подойти к шувалоау, медведеву, золотову и прочей путинской "элите" и задать подобные вопросы? Ведь эти вопросы есть, они висят в воздухе, но никто из продажных журналюг не смеет тявкнуть на больших начальников, могут только мелких местячковых князьков покусывать.