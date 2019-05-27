Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" главы Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и отметил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении, сообщает РИА "Новости".
Член "Единой России" Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. Чиновника решили спросить, почему местные жители живут в нечеловеческих условиях, когда сам глава района живет в огромном коттедже, построенном компанией, которая выиграла завышенный тендер на полмиллиарда рублей. Также Зайцева спросили, почему его адвокату была отдана муниципальная земля, которую теперь тот сдает в аренду администрации района.
"Я хотел бы сказать, что мне стыдно. Мне стыдно за то, что позволил себе глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев. И от лица всей партии "Единая Россия" я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев. Я хотел бы заверить вас в том, что в ближайшие дни комиссия по этике партии "Единая Россия" соберется, даст принципиальную оценку и вынесет соответствующее решение в отношении нашего однопартийца", – сказал Ревенко.
Он добавил, что "какие бы сложные и неприятные вопросы ни задавались, член партии "Единая Россия", особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан отвечать на них отвечать".
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Правда глаза режет,не смог удержать свои возмутительные эмоции о таких хамских и беспардонных вопросов, слуга народа