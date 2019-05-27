Два хоккеиста сборной России названы лучшими игроками ЧМ-2019

Директорат чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии назвал лучших игроков турнира, среди которых двое россиян, сообщает РИА "Новости".
Лучшими стали вратарь сборной России Андрей Василевский и нападающий команды Никита Кучеров. Лучшим защитником стал чех Филип Гронек.
Кроме того, канадский нападающий Марк Стоун был признан самым ценным игроком чемпионата. В 10 матчах турнира он забросил восемь шайб и сделал шесть результативных передач.
26 мая российская сборная по хоккею завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. В матче за третье место команда победила Чехию по буллитам. Чемпионами стали представители Финляндии, которые обыграли в финале канадцев со счетом 3:1.
Комментарии
а сказочный?он же по 10 шайб забивает lol
Василевский лучший! Один выиграл медали для всей сборной)
Василевский, однозначно лучший!
Очень сильный вратарь у нас! А вот команды давно уже нет ибо забыли как играли раньше игроки сборной СССР. Такой же хоккей проповедуют финны, поэтому даже без звезд они первые! А какие были игроки - Фирсов, Мальцев, Харламов, Макаров, Балдерис, все у них было -скорость бега, мысли, паса. Нонешние же проповедуют упаднический хоккей...
Зато золото им ещё до чемпионата повесили в прессе
Почему придержали главного хоккеиста? Пожалели финов?
27.05.2019 12:54
- гость -
Какой смысл вспоминать хоккеистов прошлого века..
У каждого поколения спорта свои герои.
27.05.2019 13:12
- гость -
Смысл, именно в преемственности поколений, а раз это потеряли, то и нет героев - чемпионов мира по хоккею!!!