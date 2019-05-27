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Дзюдоист Иван Нифонтов представит единороссов на довыборах в Думу Барнаула

, ИА "Амител"
Уложит ли он своих политических оппонентов на лопатки так же, как спортивных?

Президент Федерации дзюдо Алтайского края, призер Олимпийских игр, чемпион мира Иван Нифонтов победил в предварительном голосовании "Единой России" в городскую думу Барнаула, прошедшем в воскресенье, 26 мая, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Так, в столице края на счетные участки пришли 1193 жителя Железнодорожного района, где проводилось голосование. Явка составила 5,13%. По итогам подсчета голосов, победителем предварительного голосования с результатом 72,67% стал Иван Нифонтов.

Таким образом, Нифонтов представит партию на предстоящих довыборах депутата городской думы Барнаула по одномандатному избирательному округу №2. Также 26 мая в других муниципальных образованиях Алтайского края прошло предварительное голосование для последующего выдвижения кандидатов в депутаты различного уровня на выборы в единый день голосования 8 сентября.

В Бийске в предварительном голосовании по выбору кандидатов в депутаты гордумы победил экс-депутат этого законодательного органа Александр Казаков.

Иван Нифонтов неоднократно был замечен на различных политических мероприятиях, высказывался о поддержке президента страны. Любопытно, что накануне праймериз он выступил перед специальным "Цифровым десантом" в парке спорта Алексея Смертина. Мероприятие было приурочено к отключению края от аналогового телевидения, которое случится уже 3 июня. Иван Нифонтов вместе с губернатором Виктором Томенко приветствовали активистов, которые помогают в районах края пожилым людям устанавливать цифровые приставки.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

27.05.2019 10:35
- гость -

Не, ну коле бывшие спортсмены эту партию пиарят - значится за нее голосовать, очевидно там самые достойные?!

0  0
27.05.2019 10:47
АБОРИГЕН

Очередной представитель интертеймента подался в вершители судеб.

0  0
27.05.2019 11:10
- гость -

Вот не удивительно даже, сразу был уверен. Далеко ходить не надо можно посмотреть что сделал Валуев за 8 лет.

0  0
27.05.2019 11:20
Шмел

Вот не удивительно даже, сразу был уверен. Далеко ходить не надо можно посмотреть что сделал Валуев за 8 лет. - что сделал?

0  0
27.05.2019 11:28
- гость -

Позорище!

0  0
27.05.2019 12:31
- гость -

валуев, кабаева, кличко, евдокимов, зеленский, шваценегер...
Зачем учиться? зачем быть профессиональным политиком, дипломатом и руководителем? можно просто быть шутом или спортсменом

0  0
27.05.2019 12:46
гость

Ещё один будет занимать не своё место,сейчас в депутаты идут те кто не может устроится в этой жизни,преследуется по закону,чтобы избежать наказания,или что-то для своего бизнеса урвать из бюджета,там нужны люди образованные и грамотные не оторванные от народа.У нас в ОМСУ работают люди случайные , или по протеже.

0  0
27.05.2019 12:59
- гость -

27.05.2019 11:20
Шмел Сделал много чего интересного. Вот прям так и загуглите "Что сделал Валуев за 8 лет"

0  0
27.05.2019 13:01
- гость -

Че разнылись то? Он же не экономикой будет заниматься, а своей же спортивной темой . Ущербные умом набежали

0  0
27.05.2019 13:02
Fk

Измазал себя. Когда-нибудь будет противно самому на себя смотреть.

0  0
27.05.2019 13:06
- гость -

Сладко жить хочет . Совесть как,не давит?

0  0
27.05.2019 13:16
- гость -

Даа, законтачился Ваня знатно и ведь не проканает "по незнанке".

0  0
27.05.2019 13:35
- гость -

-1 великий спортсмен

0  0
27.05.2019 13:57
- гость -

+1 фиговый политик

0  0
27.05.2019 14:01
- гость -

27.05.2019 13:01
- гость -
Что бы заниматься только своей спортивной темой он стал депутатом? Без депутатства это не в силах? Ты сам то случаем не ущербный умом то? Давайте боксера сделаем депутатом пусть толкает бокс, балерину пусть толкает танцы, актера пусть толкает режиссеру....Или ты хотел сказать что он будет весь спорт толкать? ну там балеринам помогать? смешной персонаж

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