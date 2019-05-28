Каждый ребенок обладает уникальными задатками. Ему подвластно невероятное творчество. Главное – не мешать развитию, предоставлять свободу творческой мысли и не пресекать на корню желание созидать.
Наверняка вы уже не один раз представляли, кем станет ваш ребенок, когда вырастет. Прелесть заключается в том, что предположить это весьма сложно – перед маленьким человеком открыты все горизонты, и то, по какому направлению он пойдет, должно быть только его выбором. Главное для родителей – приложить максимальные усилия для взращивания "плодородного зерна".
За окном – долгожданное лето, позади – непростая и для детей, и для их взрослых школьная пора. Хочется отдыха. Но насыщенного и активного. Так почему бы не обеспечить детям такое времяпровождения, в котором будет весело и познавательно? Которое будет насыщенно новым общением и яркими событиями?
Центр науки и творчества "Уникум" организовал для ваших детей незабываемое лето 2019 года. На базе клуба начинает свою работу летний детский лагерь с весьма насыщенной программой. Каждая уникальная смена посвящена разным тематикам и направлениям:
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3 июня – 17 июня – "Орел и Решка – большое приключение";
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5 июня – 19 июня – "ШКОЛА БИЗНЕСА";
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19 июня – 2 июля – "Гарри Поттер – школа магии и волшебства";
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24 июня – 5 июля – "ШКОЛА БИЗНЕСА";
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4 июля – 17 июля – "Джуманджи".
Что же ждет ваших детей? Насыщенная программа с опытными инструкторами и практически постоянным пребыванием на свежем воздухе:
– ежедневные познавательные занятия по направлениям: видеоблогинг, робототехника, мультипликация, актерское мастерство, психологические тренинги;
– увлекательные экскурсии: дети выступают съемочной командой, где у каждого своя роль – оператора, ведущего или режиссера;
– творческие мастер-классы: сделаем робота и индийские амулеты, проведем 20 научных экспериментов и создадим настоящие дневники путешественников;
– захватывающие квесты;
– мастер-классы по актерскому мастерству и занятия для выработки красивого тембра голоса;
– и, конечно же, вкусные и полезные обеды.
Узнать все подробности можно по телефону: 8 (3852) 39-08-33.
Центр науки и творчества "Уникум"
г. Барнаул, ул. Шумакова, 17а
пр. Комсомольский, 80в
Телефон: 8 (3852) 39-08-33
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