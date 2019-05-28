Дизайн кроссовера основан на концепте β и полностью соответствует стратегии бренда CHERY Life in Motion (Чери "Лайф ин Моушион"). Экстерьер автомобиля привлекателен, выразителен и оригинален. Наиболее эффектно Chery Tiggo 4 (Чери Тигго 4) выглядит анфас – агрессивный взор фар сложной формы, шестиугольная решетка радиатора, рельефный капот и массивный бампер с защитной накладкой серебристого цвета в нижней части. Отдельного внимания заслуживают оригинальные задние фонари, которые соединены между собой хромированной планкой. Такое дизайнерское решение позволяет выглядеть более заметным на дороге.
Интерьер Chery Tiggo 4 выдержан в лучших традициях стиля high-tech (хай-тек) – отличная эргономика, высококачественные отделочные материалы и инновационное оснащение. Покупатели высоко оценят мультимедиа с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном, опцией "Свободные руки" (Bluetooth, Hands Free) и системой Cloudrive 2.0 (Клаудрайв), позволяющей расширить возможности смартфона.
Российским поклонникам марки автомобиль доступен для предзаказа в комплектациях Comfort (Комфорт) и Luxury (Лакшери). Они включают в себя широкий набор опций: обогрев передних сидений, сигнализацию, иммобилайзер, задние датчики парковки, камеру заднего вида с системой динамической разметки, систему мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему курсовой устойчивости (ESP), систему помощи при экстренном торможении (HBA), систему помощи при старте в гору (HSA), систему помощи при спуске с горы (HDC), антипробуксовочную систему (TCS), регулятор тормозных сил в повороте (CBC), систему снижения вероятности опрокидывания (RMF), дополнительную подсветку дороги при поворотах и функцию автоматического включения фар при вождении в темное время суток, функцию отсрочки выключения фар (Follow me home), круиз-контроль, подушки безопасности и модуль системы "ЭРА-ГЛОНАСС".
Комплектация Luxury дополнена кожаной отделкой сидений, 18-дюймовыми двухцветными алюминиевыми литыми дисками, прошедшими алмазную обработку, электроприводом складывания боковых зеркал, бесключевым запуском двигателя кнопкой, системой бесключевого доступа в автомобиль, электрической регулировкой водительского сиденья в шести направлениях и регулировкой поясничного упора, задним центральным подлокотником, цветным 4.8-дюймовым экраном бортового компьютера в панели приборов и шестью динамиками в салоне автомобиля.
Кроссовер построен на платформе T1X, оснащается бензиновым двигателем 2.0 литра с изменяемыми фазами газораспределения (DVVT), мощностью 122 л.с., вариатором (CVT). Передняя подвеска типа McPherson с универсальными настройками и задняя – независимая многорычажная, повышающая управляемость и устойчивость автомобиля на различных дорожных покрытиях. Автомобиль способен преодолевать брод глубиной до 600 мм, имеет клиренс 190 мм, а высота переднего свеса составляет 250 мм. Габариты автомобиля: длина равна 4 298 мм, ширина – 1 830 мм, высота – 1 647 мм, колесная база – 2 610 мм.
Новый кроссовер Tiggo 4 воплотил в себе традиционное для Chery соотношение высокого качества автомобиля и привлекательной цены. Стоимость комплектации Comfort составляет 1 099 900 рублей, расширенный список опций комплектации Luxury обойдется всего на 100 000 рублей больше.
Подробности предложения узнавайте у официального дилера марки CHERY в Алтайском крае – автоцентра "СОЮЗ".
Автоцентр "СОЮЗ"
г. Барнаул, Павловский тракт, 186в
Телефон: 8 (3852) 504-505
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