Крупные города России через 100 лет догонят Москву по уровню экономики

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, пишет РБК со ссылкой на исследование Центра городской экономики КБ "Стрелка" "Экономика городов-миллионников: право на развитие".
"Сегодня города-миллионники обеспечивают треть ВВП России, из чего на Москву приходится 54% от общего вклада городов в экономику страны. Для того чтобы увеличить вклад городов-миллионников в ВВП страны, нужно поддерживать рост МСП, особенно в тех городах, где основа развития по-прежнему индустриальные гиганты, а также обеспечить приток инвестиций в наиболее перспективные отрасли и дать возможность в полной мере использовать создаваемую ими стоимость, и таким образом реализовывать свое право на развитие", – отметил гендиректор КБ "Стрелка" Денис Леонтьев.
Валовый городской продукт – это ценность, которая создается на территории города в течение заданного периода (года или квартала). Сумма всех ВГП и всего продукта, произведенного вне городской черты, составляет ВВП страны.
"Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010-2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта", – отмечают авторы исследования.
Всего в России 16 городов, имеющих свыше 1 млн жителей. По уровню ВГП российские региональные города-миллионники можно разделить на две группы:
- продвинутые города со средним темпом прироста ВГП в 2010-2017 годах 1,4%. Это Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар. При ускорении собственной экономики до 5,9% продвинутые города смогут достичь подушевого уровня ВГП Москвы 2017 года через десять лет;
- отстающие города имеют средний темп прироста ВГП с 2010 по 2017 год 0,2%. Это Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород. Отстающим миллионникам потребуется в среднем 20 лет при годовом росте 5,4%, чтобы догнать уровень экономики столицы 2017 года.
Комментарии
И только вся рашка никогда не догонит штат Калифорнию..))
Ну все, никуда из Барнаула не поеду.
Через 100 лет будем жить как в Москве.
Арбат уже есть!
Осталось Кремль построить
Бред
Будем внимательно смотреть! Чтобы не пропустить...
За 100 лет и осла разговаривать можно научить.
27.05.2019 13:52
Иван
За последнюю тыщу лет ни одного нового животного не смогли одомашнить. а ты говоришь осла научить разговаривать
Постоянно какие-то новости пишут из разряда "а вот через какой-то период, при определённых условиях будет вот так..." Ну и? Для чего это?
27.05.2019 14:16
Для чего это?
Чтобы пипл расслабился, чтобы знал, что барин о нем заботится, и осталось лишь немного потерпеть. В данном случае 100 лет. А там или ишак сдохнет, или падишах. В данном случае и нынешние пиплы, и нынешние бояре.
27.05.2019 14:16 Новость не о том, что будет что-то там достигнуто. Новость о том, как все тотально запущено, когда крупнейшие города настолько кормят Москву, что им целых 100 лет нужно, чтобы дойти до нынешнего уровня Москвы... и то, если динамика сохранится и не будет очередного кризиса.
За последнюю тыщу лет ни одного нового животного не смогли одомашнить
.
ну животные не дураки, они знают что только их одомашнят - заставят пахать как лошадь или зарежут на еду