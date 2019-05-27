Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать выпускникам аттестаты только после сдачи анализа на употребление наркотиков и получения его отрицательного результата, сообщает агентство городских новостей "Москва".
"Вообще перед тем, как получать аттестат, надо всех проверить на наркотики. Вот будет хороший стимул. Выдаем только после того, как пройдете в кабинет, сдадите анализ на наркотики. Наркотики есть – все, справка об окончании школы вместо аттестата", – сказал Милонов.
Ранее он предложил привлечь кинологическую службу и организовать в дни выпускных проверку бывших школьников на наличие наркотиков перед входом на борт прогулочных теплоходов, чтобы избежать "дикой попойки".
Также Милонов предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой ввести в России "сухой закон". "Предлагаю вам рассмотреть возможность принятия серьезных заградительных мер по борьбе с пьянством", – подчеркнул депутат.
Комментарии
Я бы в первую очередь это сделал в думе. Прямо интересно было бы посмотреть на результаты. Начиная с Милонова, уж больно идеи у него интересные
отличное предложение!
по-моему , это унизительно.
изначально подозревать ребенка в приеме наркотиков.
Только с думы.
Не знаю как анализы, а вот запретить продажу бухла в день последнего звонка не помешало бы.
27.05.2019 15:32
Гость
вы достали со своими запретами!!!!!!
27.05.2019 15:32
Гость
ага. за полгода до последних звонков прекратить продажу!!! чтобы заранее не затарились
Шуты всегда при думе были. Отвлекают гнев народа на ерунду
Алкаши истерить стали!
Казалось бы причем тут сын экс-сенатора.