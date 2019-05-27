Священник сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал акции против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга стоящим перед церковью вызовом, пишет РБК со ссылкой на епархию.
Священнослужитель уверен, что подобные вызовы возникали перед Россией и 100 лет назад, когда "прогремели выстрелы и пролилась кровь" членов царской семьи. Такую точку зрения митрополит высказал по окончанию богослужения в Свято-Николаевском верхотурском мужском монастыре.
В итоге, добавил Кирилл, "убийство царской семьи положило начало геноциду русского народа". Подобные "исторические ошибки", заверил митрополит, не должны повторяться.
Сегодня, уверен архиерей, такими событиями движет "сила, которая пытается расшатать и разрушить единство всего российского народа". Чтобы противостоять ей, как считает митрополит, "важно быть вместе" и "стоять за святое православие".
"Те люди, что сегодня в некоторых городах <...> выступают против строительства храмов, глумятся над православными ценностями", – заявил священнослужитель.
"Это наши братья, наши дети, потерявшиеся по причине безверия. Дай Бог, чтобы со временем, пройдя через какое-то личное внутреннее возрастание, они поняли, что без православия немыслима сама жизнь нашего отечества", – резюмировал архиерей.
Комментарии
Проснулся! О каком единстве сейчас вообще может идти речь? Мало того что страна многонациональная так ещё внутри так называемого титульного этноса нет никакого единства. Страна расколота дремучей глупостью и идиотизмом заворовавшейся власти и РПЦ..
а зачем все священники (от слова святость?) раскачивают лодку?
прискорбноооо - школыбольницыдетские сады столько с 2000 по 2018 закрывались что нам еще лет 10-20 строить, мало того в нашей сверх державе села и деревни с карты исчезают.
"важно быть вместе" и "стоять за святое православие"
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будьте вместе, стойте, только скверы не трогайте и в светскую жизнь не лезьте.
жаль людей, которым запудрили мозги и которых доят, как стадо.
"не брат ты мне грида черножёпая" - Брат 2
Але как 2000 лет назад ходили в черных одеждах гробы так и ходят, только еще ездят на мерседесах, религия и Бог это две разные вещи, если бы сейчас пришел Христос то так же его и распяли эти не верующие священники, но ничего когда придет господь будет вам по заслугам
А с чем сравнить равнодушие иерархов церкви по отношению к стоящим в разрушенном состоянии соборов и церквей в том же Екатеринбурге? Им не надо искать и выпрашивать место. Их надо просто восстановить. Однако все упёрлись в этот храм. Народ не против храма, он против места строительства. И сравнивать это с расстрелом царской семьи просто убожество.
Геноцид народа с убийства царя?
А вдруг царя не убивали?? А при царе не было геноцида и кровавого воскресения??
Жестокой эксплуатации народа не было???
А этот поп адекватнен? А каком ЕДИНСТВЕ и с кем идет речь?
К сожалению Вы должны объединять, а Вы разъединяете людей. Вносите смуту, захватывая парки, здания под храмы. Одни миллиардные роскошные резиденции главного патриарха чего то стоят!
У меня осталось Уважение к маленьким, скромным церквям и не пафосным батюшкам.
Чья бы корова мычала, а поповская бы молчала... Сами то святоши пьяными на машинах сбивают людей, устраивают поножовщины и что то еще вякают!
в рпц давно нет ничего святого!
Разжигаешь,месный.