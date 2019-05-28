Вторник, 28 Май, 10:23

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,46
€ 72,19
Обь
459см +42

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Больше зарабатывают и чаще соблазняют мужчин: 7 интересных фактов о брюнетках

, ИА "Амител"
Рассказываем, на что влияет цвет волос и как его воспринимают окружающие
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В День брюнеток, который отмечают во всем мире 28 мая, портал Amic.ru собрал самые интересные факты о брюнетках и узнал, действительно ли цвет волос является показателем ума и успеха.

1. Брюнетки в большинстве

Пожалуй, самый известный факт о брюнетках – это то, что их больше, чем блондинок. Темные оттенки волос – от коричневого до цвета воронова крыла – встречаются у представителей всех рас и национальностей. Черный цвет волос – это доминантный (подавляющий) признак, то есть у мамы-брюнетки и папы-блондина, вероятнее всего, родятся темноволосые дети.

Волосы имеют темный цвет благодаря пигменту эумеланину. Название "брюнет" произошло от французского слова brunet, от латинского brunus, что значит коричневый.

2. Брюнетки – для серьезных отношений

Исследование Аугсбургского университета (Миннесота) показало, что мужчины чаще рассматривают в качестве потенциальных жен именно брюнеток, а не блондинок. Хотя последние кажутся им более привлекательными, молодыми и здоровыми.

По мнению ученых, представление о красоте, молодости и здоровье обладательниц светлых волос сформировалось на заре эволюции: более молодую партнершу выбирали именно по цвету волос (они темнели с возрастом – уточняет журнал Maxim). Однако современные мужчины воспринимают светловолосых женщин менее серьезными и поэтому для долговременных отношений чаще выбирают шатенок и брюнеток. 

С другой стороны, считается, что брюнетки более темпераментны, а потому образ роковой соблазнительницы и колдовской красавицы тоже принадлежит брюнеткам.

3. Брюнетки чаще впадают в депрессию

Психологи, кстати, тоже утверждают, что брюнетки более серьезно относятся к жизненным ситуациям, чем блондинки. Однако по мнению тех, кто лечит души, это скорее минус, чем плюс: брюнетки гораздо чаще блондинок впадают в депрессии и меланхолию.

4. Брюнетки реже болеют

Согласно исследованиям ученых, брюнетки более выносливые и сильные, нежели блондинки, а еще у них крепче иммунитет и они гораздо реже болеют.

5. На брюнетках заметнее седина

Существует мнение, что брюнетки седеют раньше, чем блондинки. Однако это заблуждение, оно появилось потому, что на темных волосах седина заметнее, чем на светлых. Гораздо большее влияние на процесс поседения оказывает наследственность, наличие заболеваний (например, проблемы с щитовидной железой) и дефицит некоторых микроэлементов из-за нарушения обмена веществ, пишет sberechsebya.ru.

6. Брюнетки больше зарабатывают

Опрос, проведенный по заказу Garnier, показал, что женщины с темным цветом волос зарабатывают больше, чем блондинки и рыжеволосые, и пользуются большим уважением у коллег. Как сообщает The Telegraph, причина кроется в том, что брюнеток в обществе воспринимают более серьезными и умными. 76% опрошенных уверены, что темные волосы – это показатель ума.

7. Брюнетки не умнее блондинок

Другое исследование, проведенное в университете Огайо, показало, что блондинки не глупее брюнеток. Это всего лишь стереотип. Более того, как пишет РИА "Новости" со ссылкой на журнал Economic Bulletin, среди блондинок чаще встречаются гении.

В среднем уровень IQ у блондинок составлял 103,2 пункта, у брюнеток – 102,7 пункта, у рыжеволосых – 101,2 пункта, а у шатенок – 100,5 пункта. "Для блондинок более высоки шансы оказаться гением с запредельно высоким IQ (150+), а также среди них было больше женщин со средне-низким уровнем интеллекта", – сообщает источник.

Бонус: самые красивые брюнетки

По версии elle.ru, самыми красивыми знаменитыми брюнетками мира в разные годы были: оскароносная драматическая актриса Вивьен Ли, актриса и жена Фрэнка Синатры Ава Гарднер, актриса, антипод Мэрилин Монро Джейн Рассел, красивейшая женщина столетия Софи Лорен, кинозвезда Элизабет Тейлор, икона стиля, актриса Одри Хепберн, а также современные актрисы, которых не раз признавали самыми красивыми и желанными женщинами мира: Деми Мур, Моника Беллуччи, Кэтрин Зета-Джонс, Анджелина Джоли, Пенелопа Крус, Сальма Хайек и Меган Фокс.

Материалы по теме

 

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
10:13
Опубликован предварительный отчет авиакатастрофы с совладелицей S7 Group 0
10:05
Они спасут Барнаул: как выбирали самую красивую девушку города 0
09:54
Внук депутата в Вологде угрожал одноклассникам и обещал "сломать голову" учителю 7
09:45
Девятиклассница из Алтайского попала в реанимацию со страшными ожогами 0
09:32
Экономить – просто: где в Барнауле найти электротовары по низким ценам 0
09:23
"До глубины души": Бессарабов о ДТП, в котором женщина ценой жизни спасла детей 4
09:12
"Вашингтон" проверит Кузнецова после скандального видео с белым порошком 2
09:01
Он такой один: представлен новый городской кроссовер для любителей выделиться 0
08:51
Тимати и Минобороны показали Шойгу совместную коллекцию одежды 3
08:42
Губернатор с волонтерами запустили в небо "цифровых" змеев 5
08:38
От Гарри Поттера до школы бизнеса: стартовал набор в уникальный летний лагерь 0
08:32
Предпринимателям края бесплатно расскажут о техниках роста и развития бизнеса 0
08:20
Еще больше опций по выгодной цене 0
08:00
В силах каждого продлить жизнь: 15 лет мать борется за жизнь сына 6
07:54
Кто и за что должен платить налог на доходы физических лиц 1
07:44
Платья на выпускной: сколько стоит образ и как не разорить родителей 0
07:30
Одежда – это способ самовыражения: заявляем о себе правильно вместе с Sanger 0
07:18
Зарплата бюджетников и помощь МСУ: на что пойдут новые деньги из алтайской казны 0
07:03
Власти Алтая снизят цены на перелет до Москвы из-за второго авиаперевозчика 0
06:48
Больше зарабатывают и чаще соблазняют мужчин: 7 интересных фактов о брюнетках 0
06:33
Диагноз под сомнением: зачем и как ужесточают правила призыва в российскую армию 7
06:32
Колдовское обаяние: самые "горячие" брюнетки Голливуда 1
06:01
Цветущий город: фоторепортаж с весенних улиц Барнаула 0
04:53
Физики пытаются найти следы существования "темного света" 0
03:53
Медведев отменил внутрисетевой роуминг в России 2
02:23
Росатом создал технологию, которая поможет "увидеть" начало Вселенной 0
01:13
Главную опасность искусственного интеллекта назвали ученые 0
00:54
Усиление напряженности на границе России и Украины объяснили в ФСБ 1
23:36
Предприятия Барнаула могут временно отключить от газоснабжения из-за ДТП 4
23:29
Мэрия Екатеринбурга опубликовала новый список площадок для храма 1
22:59
Курганский депутат снялся в откровенной фотосессии 4
22:39
Генпрокуратура взяла на контроль дело напавшего на журналиста чиновника 1
22:19
Песков прокомментировал решение трибунала ООН по украинским морякам 1
21:53
Реорганизацию Пенсионного фонда опроверг сенатор Совфеда 0
21:34
Последствия дефолта на Украине оценил депутат Госдумы 0
21:09
Бывшие прокурор и полицейский пострадали при нападении на редакцию газеты 1
20:58
Патриарх Кирилл рассказал о работе РПЦ по предотвращению абортов 2
20:31
Анастасия Волочкова сравнила мужчин с клоуном 1
19:56
Алтайские гребцы на первенстве России взяли 3 золотые медали 0
19:49
Напавшего на журналиста главу района в Хакасии исключили из "Единой России" 0
19:33
Наши звезднее, а финны сильнее: министр алтайского спорта о ЧМ по хоккею – 2019 1
19:23
Коротко о главном на Алтае: падение строительной отрасли и последние звонки
Что интересного произошло за 27 мая в Алтайском крае
19:22
Мужчина с ножом напал на редакцию газеты в Ставрополе 0
18:51
Песков прокомментировал слухи про отставку Суркова 0
18:19
Путин и патриарх Кирилл обсудили строительство храма в Екатеринбурге 8
17:59
Газопровод поврежден в Барнауле в результате ДТП 4
17:41
Возле корпуса Алтайского медуниверситета появится можжевеловая аллея 1
17:33
Таксистам хотят запретить ездить на старых машинах 2
17:15
Жаркие, летние, твои: какие пляжи будут работать летом в Барнауле 0
17:02
Познер рассказал, смог бы он застрелить Чубайса 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.