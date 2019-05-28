В День брюнеток, который отмечают во всем мире 28 мая, портал Amic.ru собрал самые интересные факты о брюнетках и узнал, действительно ли цвет волос является показателем ума и успеха.

1. Брюнетки в большинстве

Пожалуй, самый известный факт о брюнетках – это то, что их больше, чем блондинок. Темные оттенки волос – от коричневого до цвета воронова крыла – встречаются у представителей всех рас и национальностей. Черный цвет волос – это доминантный (подавляющий) признак, то есть у мамы-брюнетки и папы-блондина, вероятнее всего, родятся темноволосые дети.

Волосы имеют темный цвет благодаря пигменту эумеланину. Название "брюнет" произошло от французского слова brunet, от латинского brunus, что значит коричневый.

2. Брюнетки – для серьезных отношений

Исследование Аугсбургского университета (Миннесота) показало, что мужчины чаще рассматривают в качестве потенциальных жен именно брюнеток, а не блондинок. Хотя последние кажутся им более привлекательными, молодыми и здоровыми.

По мнению ученых, представление о красоте, молодости и здоровье обладательниц светлых волос сформировалось на заре эволюции: более молодую партнершу выбирали именно по цвету волос (они темнели с возрастом – уточняет журнал Maxim). Однако современные мужчины воспринимают светловолосых женщин менее серьезными и поэтому для долговременных отношений чаще выбирают шатенок и брюнеток.

С другой стороны, считается, что брюнетки более темпераментны, а потому образ роковой соблазнительницы и колдовской красавицы тоже принадлежит брюнеткам.

3. Брюнетки чаще впадают в депрессию

Психологи, кстати, тоже утверждают, что брюнетки более серьезно относятся к жизненным ситуациям, чем блондинки. Однако по мнению тех, кто лечит души, это скорее минус, чем плюс: брюнетки гораздо чаще блондинок впадают в депрессии и меланхолию.

4. Брюнетки реже болеют

Согласно исследованиям ученых, брюнетки более выносливые и сильные, нежели блондинки, а еще у них крепче иммунитет и они гораздо реже болеют.

5. На брюнетках заметнее седина

Существует мнение, что брюнетки седеют раньше, чем блондинки. Однако это заблуждение, оно появилось потому, что на темных волосах седина заметнее, чем на светлых. Гораздо большее влияние на процесс поседения оказывает наследственность, наличие заболеваний (например, проблемы с щитовидной железой) и дефицит некоторых микроэлементов из-за нарушения обмена веществ, пишет sberechsebya.ru.

6. Брюнетки больше зарабатывают

Опрос, проведенный по заказу Garnier, показал, что женщины с темным цветом волос зарабатывают больше, чем блондинки и рыжеволосые, и пользуются большим уважением у коллег. Как сообщает The Telegraph, причина кроется в том, что брюнеток в обществе воспринимают более серьезными и умными. 76% опрошенных уверены, что темные волосы – это показатель ума.

7. Брюнетки не умнее блондинок

Другое исследование, проведенное в университете Огайо, показало, что блондинки не глупее брюнеток. Это всего лишь стереотип. Более того, как пишет РИА "Новости" со ссылкой на журнал Economic Bulletin, среди блондинок чаще встречаются гении.

В среднем уровень IQ у блондинок составлял 103,2 пункта, у брюнеток – 102,7 пункта, у рыжеволосых – 101,2 пункта, а у шатенок – 100,5 пункта. "Для блондинок более высоки шансы оказаться гением с запредельно высоким IQ (150+), а также среди них было больше женщин со средне-низким уровнем интеллекта", – сообщает источник.

Бонус: самые красивые брюнетки

По версии elle.ru, самыми красивыми знаменитыми брюнетками мира в разные годы были: оскароносная драматическая актриса Вивьен Ли, актриса и жена Фрэнка Синатры Ава Гарднер, актриса, антипод Мэрилин Монро Джейн Рассел, красивейшая женщина столетия Софи Лорен, кинозвезда Элизабет Тейлор, икона стиля, актриса Одри Хепберн, а также современные актрисы, которых не раз признавали самыми красивыми и желанными женщинами мира: Деми Мур, Моника Беллуччи, Кэтрин Зета-Джонс, Анджелина Джоли, Пенелопа Крус, Сальма Хайек и Меган Фокс.