Во Франции 25 мая завершился 72-й Международный Каннский кинофестиваль. Это один из самых старейших фестивалей в мире. Представить свой фильм в Каннах считается невероятно престижно, и неудивительно, что на фестиваль съезжается вся элита современного кинематографа.
Жюри конкурса в этом году возглавил трехкратный обладатель премии "Оскар" режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. А открылся кинофестиваль зомби-комедией от невероятного Джима Джармуша "Мертвые не умирают". Всего в конкурсе была представлена 21 картина. Здесь можно было посмотреть новый фильм Тарантино "Однажды... в Голливуде", где сыграли Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. На фестивале состоялась премьера ленты "Рокетмен" – музыкального байопика о легенде мирового шоу-бизнеса Элтоне Джоне и его пути к славе. Сильвестр Сталлоне представил в Каннах несколько эпизодов из нового фильма о Рэмбо.
Главный приз – "Золотая пальмовая ветвь" – в этом году досталась южнокорейскому режиссеру Пон Чжун Хо за остросоциальную драму "Паразиты". Главный приз от жюри взял фильм "Атлантика" от дебютантки фестиваля Мати Диоп. Героинями своей картины режиссер сделала сенегальских женщин, чьи спутники уехали в Европу на поиски работы.
Лучшим актером признан Антонио Бандерас за роль Сальвадора Майо в картине Педро Альмодовара "Боль и слава". Лучшей актрисой стала Эмили Бичем за роль в фантастическом фильме "Малыш Джо". За лучшую режиссуру был награжден фильм "Молодой Ахмед" бельгийских братьев Дарденнов.
Не уехал без наград и российский режиссер Кантемир Балаганов. Его фильм "Дылда" о двух молодых девушках, возвращающихся с фронта в послевоенный Ленинград взял приз за лучшую режиссуру в номинации "Особый взгляд" и приз Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.
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