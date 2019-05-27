Барнаульский футболист забил гол в матче чемпионата России

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин отличился в домашней игре заключительного тура российской премьер-лиги против красноярского "Енисея". Питерцы в итоге победили со счетом 4:1.
"Зенит" стал чемпионом России досрочно, и в следующем сезоне сыграет в европейской Лиге Чемпионов. В минувшем сезоне Ерохин провел за "Зенит" 16 матчей, в которых забил шесть голов. Половину чемпионата барнаулец пропустил из-за травмы. Ерохин родился в 1989 году в Барнауле. Начал заниматься футболом в родном городе. В 2008 году переехал в Молдавию, где три сезона выступал в тираспольском "Шерифе".
За самый титулованный клуб страны провел 126 матчей, в которых забил 40 голов. Позже играл в "Краснодаре", хабаровском клубе "СКА-Энергия", "Урале" из Екатеринбурга, "Ростове". В июне 2017-го года Ерохин заключил контракт с санкт-петербургским "Зенитом" до лета 2020-го года. С 2016-го года футболиста регулярно вызывают в сборную России. За национальную команду Ерохин провел 26 игр и забил один гол. На чемпионате мира 2018-го года в России полузащитник принял участие в двух матчах.
Комментарии
Пацан сам себя сделал, красавчик
Забил и забил,ну и че.