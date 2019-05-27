Громкое дело по побоям в детсаде Happy Baby в Барнауле ушло в суд

Уголовное дело в отношении бывшего директора и четырех воспитателей частного детского сада Happy Baby в Барнауле направлено в суд. Воспитатели обвиняются в совершении нескольких преступлений в отношении малолетних воспитанников, передает пресс-служба краевого следкома.
По данным правоохранителей, в 2014 году директор частного детского сада для оказания образовательных услуг привлекла к выполнению трудовых функций воспитателей, с которыми не были заключены трудовые договоры и не разъяснялись их права и обязанности, в том числе по охране жизни и здоровья детей. В период с июня 2017 по апрель 2018 года обвиняемые педагоги неоднократно причиняли воспитанникам детсада физические и нравственные страдания.
Кроме того, малолетних детей в воспитательных целях помещали по одному в темное помещение детского сада, а также во время сна накрывали с головой одеялом. Данные обстоятельства были достоверно известны директору детского сада, однако никаких мер по устранению нарушений ею не предпринималось. От противоправных действий пострадали 15 воспитанников частного дошкольного учреждения, в том числе дети в возрасте от 2 до 6 лет. За указанный период следователями доказано более 400 эпизодов насилия, в результате которых малолетним воспитанникам были причинены физическая боль, физические и нравственные страдания, а одному из мальчиков – вред здоровью.
В ходе предварительного следствия обвиняемые своей вины не признали. Однако следователями собраны неопровержимые доказательства их причастности к инкриминируемым деяниям, подкрепленные как свидетельскими показаниями и записями с камер видеонаблюдения, так и результатами более 30-ти видеотехнических, технических и комплексных судебно-медицинских экспертиз. Материалы уголовного дела составили 56 томов. Прокурором утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
В зависимости от роли каждого из фигурантов, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. а, б ч. 2 ст. 238 УК РФ, ст. 156 УК РФ, п.п. а, г ч. 2 ст. 117 УК РФ.
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