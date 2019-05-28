Расходы бюджета Алтайского края будут увеличены на 5,5 млрд рублей. Дополнительные средства пойдут на зарплату бюджетников, финпомощь муниципалитетам. Об этом сообщил заместитель председателя правительства, министр финансов Данил Ситников в понедельник, 27 мая.
Куда и сколько направят деньги
Бюджет будет скорректирован на 5,589 млрд по расходам и на 755 млн рублей по доходам.
Из указанных 5,5 млрд рублей 1,5 миллиарда уйдут на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, в том числе 625 млн рублей на оказание финансовой помощи органам местного самоуправления на решение этих задач. Дополнительные 950 млн рублей получат органы МСУ на подготовку к зиме, еще 250 млн – на сбалансированность местных бюджетов. Всего в 2019 году местные администрации получат из краевого бюджета почти 30 млрд рублей финпомощи. И, наконец, 9,9 млн рублей будет направлено на довыборы в АКЗС.
Также 476 млн рублей будет направлено на оказание социальной помощи и услуг по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан и на 400 млн рублей пополнится краевая адресная инвестиционная программа (строительство социальных объектов).
Таким образом, доходы бюджета превысят 101 млрд рублей, расходы – 111 млрд рублей. Более чем на 5 млрд (до 10 млрд рублей, и это рекорд) вырастет и дефицит.
Откуда деньги
"Основным источником покрытия дефицита станут остатки средств краевого бюджета на 1 января 2019 года. Никаких коммерческих кредитов брать не придется", – заверил Ситников.
Также он сообщил, что власти не ожидают сокращения поступления акцизов из-за проблем на некоторых промышленных предприятиях, например, на "Иткульском спиртзаводе", который сейчас находится в сложном экономическом положении. Министр напомнил, что глава региона Виктор Томенко поручил сохранить завод.
"Пока не принято окончательное решение, как это сделать. Рассматриваем все варианты: от привлечения инвесторов и кредитов до приобретения в собственность. Есть масса вариантов с коммерческими структурами", – подчеркнул Данил Ситников.
Акцизы он прогнозирует в 2019 году на уровне 11 млрд 600 млн рублей, это с учетом положительной динамики в 4-5%.
Поправки в бюджет должны принять депутаты краевого парламента на сессии в четверг, 30 мая.
Также в ближайшее время будет рассмотрено исполнение бюджета за 2018 год. Ситников привел параметры: доходы – 102 млрд 29 млн рублей (+20% к уровню 2017 года), в том числе 54 млрд налоговых и неналоговых доходов (+ 10% к уровню 2017 года), 47 млрд 781 млн рублей безвозмездных поступлений (+34%), расходы – 93 млрд 245 млн рублей.
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