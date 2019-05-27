Житель Бийска выложил на сайте "Авито" объявление о продаже сразу трех змей. В общей сложности он хочет за них 45 тысяч рублей.
Как пишет "Бийский рабочий", продавец предлагает приобрести удава боа. Он указывает, что это очень спокойная особь, длина два метра, подойдет для фотосессий. Стоимость удава – 15 тыс. руб.
Кроме того, продает бийчанин пару змей. Куфии Фогеля, зеленые змеи, которые вырастают до 75 сантиметров, продаются только парой. За две штуки – 30 тыс. руб. При этом продавец готов предложить и террариум, за отдельную цену, конечно. Стоит домик для змей – 5 тыс. руб.
Комментарии
Ну две змеи у женатого мужчины это понятно,а кто третья?