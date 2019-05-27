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Патриарх Кирилл рассказал о работе РПЦ по предотвращению абортов

, ИА "Амител"
"Не всегда хватает времени, денег, но благодарю Бога, что хватает людей", – отметил патриарх
Патриарх отметил, что РПЦ категорически выступает против абортов / Фото: molitvy.online

Патриарх отметил, что РПЦ категорически выступает против абортов / Фото: molitvy.online

Русская православная церковь подает пример в работе над профилактикой абортов, в том числе для государственных властей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович, сообщает РИА "Новости".

"Церковь категорически выступает против абортов. Мы работаем с молодыми женщинами, не только общаясь в храме, но наши консультанты работают в учреждениях, где совершаются аборты", – сказал патриарх Кирилл.

По его словам, причиной абортов чаще всего являются конфликты в семье, стесненные жилищные условия, нехватка денежных средств, неприятие со стороны родителей. "Тогда мы предлагаем женщине взять часть трудностей на себя: пожить у нас, принять помощь деньгами. Создаем условия для психологической разгрузки. Тогда большой процент женщин отказываются от совершения абортов", – отметил патриарх.

Он подчеркнул, что "сейчас государственные власти во многих местах пытаются делать то же самое": "Не всегда хватает времени, денег, но благодарю Бога, что хватает людей, чтобы этим заниматься".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.05.2019 21:21
месный

гундяев походу забыл сказать, что на работу хорошую устраивают маму, с которой не попрут потому как она часто с ребёнком сидит, детский сад дают когда подрастёт, медицинское обслуживание нормальное, профессию ребёнку потом и образование, рабочее место высокотехнологичное.

Почему то попов ребёнок интересовать перестаёт сразу как рождается.

Оно и понятно, чем больше у людей горя, нужды, безысходности, бед, и прочих проблем - тем больше приход в ихних церквях.

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