Патриарх Кирилл рассказал о работе РПЦ по предотвращению абортов

Русская православная церковь подает пример в работе над профилактикой абортов, в том числе для государственных властей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович, сообщает РИА "Новости".
"Церковь категорически выступает против абортов. Мы работаем с молодыми женщинами, не только общаясь в храме, но наши консультанты работают в учреждениях, где совершаются аборты", – сказал патриарх Кирилл.
По его словам, причиной абортов чаще всего являются конфликты в семье, стесненные жилищные условия, нехватка денежных средств, неприятие со стороны родителей. "Тогда мы предлагаем женщине взять часть трудностей на себя: пожить у нас, принять помощь деньгами. Создаем условия для психологической разгрузки. Тогда большой процент женщин отказываются от совершения абортов", – отметил патриарх.
Он подчеркнул, что "сейчас государственные власти во многих местах пытаются делать то же самое": "Не всегда хватает времени, денег, но благодарю Бога, что хватает людей, чтобы этим заниматься".
Комментарии
гундяев походу забыл сказать, что на работу хорошую устраивают маму, с которой не попрут потому как она часто с ребёнком сидит, детский сад дают когда подрастёт, медицинское обслуживание нормальное, профессию ребёнку потом и образование, рабочее место высокотехнологичное.
Почему то попов ребёнок интересовать перестаёт сразу как рождается.
Оно и понятно, чем больше у людей горя, нужды, безысходности, бед, и прочих проблем - тем больше приход в ихних церквях.